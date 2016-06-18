عاجل.. بالصور.. حريق بكنيسة مارمينا بشبرا مصر

أرسل القارئ يوسف سرور، لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، صورًا لحريق كنيسة مارمينا بشبرا مصر ، مشيرًا إلى أن الحريق بدأ قبيل المغرب، ومستمر حتى الآن، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، والإسعاف، وسط تجمهر من الأهالى لمحاولة السيطرة على الحريق.

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