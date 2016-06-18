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عاجل.. بالصور.. حريق بكنيسة مارمينا بشبرا مصر

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عاجل.. بالصور.. حريق بكنيسة مارمينا بشبرا مصر عاجل.. بالصور.. حريق بكنيسة مارمينا بشبرا مصر
أرسل القارئ يوسف سرور، لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، صورًا لحريق كنيسة مارمينا بشبرا ، مشيرًا إلى أن الحريق بدأ قبيل المغرب، ومستمر حتى الآن، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، والإسعاف، وسط تجمهر من الأهالى لمحاولة السيطرة على الحريق.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع " برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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حريق بكنيسة مارمينا بشبرا مصر (1)

حريق بكنيسة مارمينا بشبرا مصر (2)

حريق بكنيسة مارمينا بشبرا مصر (3)

حريق بكنيسة مارمينا بشبرا مصر (5)


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