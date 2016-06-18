غرفة عمليات القاهرة: ماس كهربائى وراء حريق كنيسة مار مينا بشبرا

تمكن رجال الدفاع المدنى بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل كنيسة مارمينا فى منطقة شبرا مصر ، وقام رجال الإطفاء بمنع خطر الامتداد وحاصروا ألسنة اللهب، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى كنيسة مارى مينا بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور وجه اللواء جمال حلاوة، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالدفع بـ5 سيارات إطفاء لسيطرة على الحريق، وفرضت قوات الأمن كوردونا أمنيا فى المنطقة، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة وفى انتظار المعمل الجنائى من سيحدد أسباب الحريق عقب إعداد تقريراً بشأن الواقعة.

ومن جهته أكد الدكتور مجدى شريف، رئيس غرفة المتابعة الميدانية والعمليات المركزية بديوان عام محافظة القاهرة، أن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق المحدود بجوار قسم الشرطة فى نطاق حى شبرا، بعد أن دفعت بـ5 عربات إطفاء استطاعت السيطرة عليه فى الحال.

وأضاف رئيس غرفة المتابعة الميدانية والعمليات المركزية بديوان عام محافظة القاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائى داخل إحدى الغرف، وشب الحريق ببعض المتعلقات الأغراض داخل الغرفة، مشيراً إلى أنه لم يتم حصر الخسائر حتى الآن.

- عاجل.. بالصور.. حريق بكنيسة مارمينا بشبرا مصر