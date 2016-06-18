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تعرف على موعد الإمساك والإفطار وساعات الصوم فى اليوم الرابع عشر من رمضان

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تعرف على موعد الإمساك والإفطار وساعات الصوم فى اليوم الرابع عشر من رمضان تعرف على موعد الإمساك والإفطار وساعات الصوم فى اليوم الرابع عشر من رمضان
ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار والإمساك، الأحد، اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، 15 ساعة و51 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:59 مساءً، وحددت الإمساكية وقت السحور، والذى يبدأ الساعة 1:08 صباحًا، أما الإمساك فى 2:48، وصلاة الفجر ويبدأ الصيام فيكون فى الساعة 3:08 صباحًا.

ننشر إمساكية شهر رمضان.. والمتوسط اليومى للصوم 15 ساعة و50 دقيقة
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http://www.youm7.com/story/2016/6/16/بعد-فتوى-عدم-جواز-إفطار-سكان-أكتوبر-والشيخ-زايد-على-آذان-الق/2763635#' target='_blank'>بعد فتوى عدم جواز إفطار سكان أكتوبر والشيخ زايد على آذان القاهرة..معهد الفلك: خطوط الطول والعرض بـ"العتبة" تحدد مواعيد الإفطار والإمساء بالعاصمة..وتنسيق مع دار الإفتاء للتحقق من موعد الصلاة بالمحافظات


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