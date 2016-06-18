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4 وصفات منزلية لعلاج الحروق البسيطة

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4 وصفات منزلية لعلاج الحروق البسيطة 4 وصفات منزلية لعلاج الحروق البسيطة
خلال شهر رمضان قد تتعرض الكثير من السيدات إلى الحروق، ويرجع ذلك لانشغالهن بسرعة إعداد الطعام ، مما يترتب على هذا تعرضهن لحروق بسيطة .

وفى هذا الإطار يقدم تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض الطرق الطبيعية لعلاج الحروق الخفيفة فى المنزل وتتضمن الآتى:
>1- الشاى الأسود: يحتوى على حمض التانيك، الذى يساعد على تقليل درجة حرارة الجلد المحترق وتقليل الألم، وذلك من خلال وضع كيس بارد من الشاى الأسود على الجلد وربطه بشاش .

2- العسل: يحتوى على خصائص مضادة للبكتيريا، ووضعه على الحروق يبقى الجلد باردا.
>3-اللبن: البروتينات والدهون فى اللبن، لن تبرد فقط من حرارة الحرق، ولكن تساعد على التئام الجروح أيضا، وللحصول على أفضل النتائج نضع الحرق فى حليب بارد لمدة 15 دقيقة.
>4-معجون الأسنان بالنعناع: وضع المنطقة المحترقة تحت المياه الباردة وبعد جفافها، نضع طبقة من معجون أسنان النعناع، وسوف يبرد موضع الحروق على الفور.


>- استخدام الماء البارد والمعجون فى الحروق يؤدى لزيادة الشعور بالألم

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