4 وصفات منزلية لعلاج الحروق البسيطة

خلال شهر رمضان قد تتعرض الكثير من السيدات إلى الحروق، ويرجع ذلك لانشغالهن بسرعة إعداد الطعام ، مما يترتب على هذا تعرضهن لحروق بسيطة .

وفى هذا الإطار يقدم تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض الطرق الطبيعية لعلاج الحروق الخفيفة فى المنزل وتتضمن الآتى:

>1- الشاى الأسود: يحتوى على حمض التانيك، الذى يساعد على تقليل درجة حرارة الجلد المحترق وتقليل الألم، وذلك من خلال وضع كيس بارد من الشاى الأسود على الجلد وربطه بشاش .

2- العسل: يحتوى على خصائص مضادة للبكتيريا، ووضعه على الحروق يبقى الجلد باردا.

>3-اللبن: البروتينات والدهون فى اللبن، لن تبرد فقط من حرارة الحرق، ولكن تساعد على التئام الجروح أيضا، وللحصول على أفضل النتائج نضع الحرق فى حليب بارد لمدة 15 دقيقة.

>4-معجون الأسنان بالنعناع: وضع المنطقة المحترقة تحت المياه الباردة وبعد جفافها، نضع طبقة من معجون أسنان النعناع، وسوف يبرد موضع الحروق على الفور.

- استخدام الماء البارد والمعجون فى الحروق يؤدى لزيادة الشعور بالألم