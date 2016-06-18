4 وصفات منزلية لعلاج الحروق البسيطة

خلال شهر رمضان قد تتعرض الكثير من السيدات إلى الحروق، ويرجع ذلك لانشغالهن بسرعة إعداد الطعام ، مما يترتب على هذا تعرضهن لحروق بسيطة .إعلان - Ads إعلان - Ads
وفى هذا الإطار يقدم تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض الطرق الطبيعية لعلاج الحروق الخفيفة فى المنزل وتتضمن الآتى:
2- العسل: يحتوى على خصائص مضادة للبكتيريا، ووضعه على الحروق يبقى الجلد باردا.
>- استخدام الماء البارد والمعجون فى الحروق يؤدى لزيادة الشعور بالألم
وفى هذا الإطار يقدم تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض الطرق الطبيعية لعلاج الحروق الخفيفة فى المنزل وتتضمن الآتى:
>1- الشاى الأسود: يحتوى على حمض التانيك، الذى يساعد على تقليل درجة حرارة الجلد المحترق وتقليل الألم، وذلك من خلال وضع كيس بارد من الشاى الأسود على الجلد وربطه بشاش .
2- العسل: يحتوى على خصائص مضادة للبكتيريا، ووضعه على الحروق يبقى الجلد باردا.
>3-اللبن: البروتينات والدهون فى اللبن، لن تبرد فقط من حرارة الحرق، ولكن تساعد على التئام الجروح أيضا، وللحصول على أفضل النتائج نضع الحرق فى حليب بارد لمدة 15 دقيقة.
>4-معجون الأسنان بالنعناع: وضع المنطقة المحترقة تحت المياه الباردة وبعد جفافها، نضع طبقة من معجون أسنان النعناع، وسوف يبرد موضع الحروق على الفور.
>- استخدام الماء البارد والمعجون فى الحروق يؤدى لزيادة الشعور بالألم