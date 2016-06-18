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حبس أمينى شرطة بشمال سيناء لاتهامهما بالتخابر مع الجماعات التكفيرية

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حبس أمينى شرطة بشمال سيناء لاتهامهما بالتخابر مع الجماعات التكفيرية حبس أمينى شرطة بشمال سيناء لاتهامهما بالتخابر مع الجماعات التكفيرية
أفادت مصادر قضائية، اليوم، السبت، بأن النائب العام أمر بحبس أمينى شرطة من قوة قسم ثان العريش، 15 يوما على ذمة قضية تجسس لصالح جماعات تكفيرية.

وكانت مصادر أمنية أفادت بأن أجهزة الأمن بشمال سيناء أوقعت عنصرين أمنيين يتعاونان مع الجماعات التكفيرية ووهما أمين شرطة محمد أ 30 سنة من الشرقية، وأمين شرطة مصطفى ر م 32 سنة من المنيا.

وقالت المصادر إن العنصرين اعترفا بتقاضيهم أموالا مقابل تسريب معلومات أمنية فى قضية وصفت أنها الأخطر من نوعها.


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