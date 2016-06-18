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عبد الحفيظ: سنحل مشاكلنا قبل مواجهة الإسماعيلي.. وهناك شيء إيجابي

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عبد الحفيظ: سنحل مشاكلنا قبل مواجهة الإسماعيلي.. وهناك شيء إيجابي عبد الحفيظ: سنحل مشاكلنا قبل مواجهة الإسماعيلي.. وهناك شيء إيجابي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن مارتن يول المدير الفني سيبدأ في علاج المشاكل التي ظهرت في الفريق ضد زيسكو الزامبي، سريعا قبل مواجهة الإسماعيلي.

وفاز زيسكو على ضيفه الأهلي 3-2 في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، ويلعب الفريق الأحمر ضد الإسماعيلي يوم الجمعة في الدوري.

وقال عبد الحفيظ لقناة "beIN Sports": "البدايات مهمة جدا، وكنا نتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية في أول مبارياتنا في مرحلة المجموعات، ولكن في النهاية كل النتائج واردة".

وتابع "بالتأكيد غياب بعض اللاعبين بشكل مفاجئ يؤثر على استقرار الفريق، لكننا لدينا ثقة في اللاعبين الموجودين وتسجيل هدفين خارج ملعبك شيء إيجابي ونقصنا فقط تحقيق نتيجة إيجابية".

عبد الحفيظ أكمل "سنواصل التعامل مع الغيابات خاصة أن عبد الله السعيد وماليك إيفونا لن يعودا قبل مباراة أسيك أبيدجان المقبلة، وسنتعامل مع الموقف وحسابات المجموعة".

وأتم "سيبدأ مارتن يول العمل سريعا على علاج أزمات الفريق ولدينا 5 أيام قبل مواجهة الإسماعيلي".

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