تقرير في إفريقيا – أنطوي يكتب رقما قياسيا ' أجنبيا ' لأول مرة بتاريخ الأهلي

خسر الأهلي في افتتاح مبارياته في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام زيسكو الزامبي بثلاثية مقابل هدفين. ثنائية جون أنطوي لم تشفع المارد الأحمر ولكنها كتبت ما لم يحدث طوال تاريخ الفريق في إفريقيا.

ثلاثية مقابل هدفين كتبت خسارة الأهلي أمام زيسكو مع أداء متذبذب للغاية من قبل كتيبة مارتن يول. (طالع التفاصيل)

وسجل للأهلي جون أنطوي في الدقيقتين 30 و68 بعد ترجمة صناعة رمضان صبحي.

وأصبح أنطوي هو أول لاعب أجنبي يُسجل ثنائية للأهلي في تاريخ مشاركات المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

في السوبر الإفريقي (أمادو فلافيو سجل ثنائية في 2008). وفي كأس الكونفدرالية (ماليك إيفونا سجل ثنائية في 2015 أمام أولاندو بايرتس).

نعم، لم ينجح أي لاعب أجنبي في تسجيل ثنائية في لقاء واحد للأهلي في بطولات دوري أبطال إفريقيا قبل تاريخ 18 يونيو 2016 وقبل ثنائية جون أنطوي. الأولى لأي لاعب أجنبي في تاريخ الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

العديد من نجوم القلعة الحمراء نجحوا في تسجيل ثنائية للمارد الأحمر في لقاء واحد في إفريقيا. ولكن جميهم كانوا محليين وليسوا أجانب.

ويستعرض FilGoal.com كل ثنائيات لاعبي الأهلي في بطولات إفريقيا بالكامل (دوري الأبطال – كأس الكؤوس – كأس الكونفدرالية)، والتي لم يأتي أيا منها من لاعب أجنبي في دوري الأبطال. وهو ما فعله أنطوي لأول مرة.

(1) دوري أبطال إفريقيا 1977

الأهلي 7-2 نادي المدينة الليبي في الدور الثاني من البطولة.

طاهر الشيخ ثنائية في الدقيقتين 2 و46، محمود الخطيب في الدقيقتين 9 و70، مختار مختار في الدقيقتين 51 و66.

(2) دوري أبطال إفريقيا 1981

الأهلي 3-1 نادي ليوبارد أف سي الكيني في الدور الأول من البطولة.

ثنائية لمحمود الخطيب.

وفي نفس البطولة ولكن في الدور الثاني فاز الأهلي على نيلي بيرويريس الأوغندي Nile Breweries FC 5-0.

ثنائية جديدة لمحمود الخطيب.

وعاد الخطيب من جديد ليسجل ثنائية في ربع النهائي أمام مبيلا نزامبي الجابوني في لقاء انتهى بفوز الأهلي 3-0.

(3) دوري أبطال إفريقيا 1982

في الدور الثاني من المسابقة، سجل جمال عبد الحميد ثنائية للأهلي في شباك يانج أفريكانز. لقاء انتهى 5-0.

وفي نفس البطولة سجل محمود الخطيب ثنائية في نصف النهائي أمام إينوجو رينجرز النيجيري، لقاء انتهى 4-0.

وفي النهائي سجل الخطيب من جديد ثنائية أمام أشانتي كوتوكو في لقاء الذهاب وانتهى 3-0.

وتوج الأهلي باللقب وقتها بعد التعادل إيابا 1-1.

(4) دوري أبطال إفريقيا 1983

ثلاثية لمحمود الخطيب في انتصار الأهلي 4-1 ضد ديناموز من زيمبابوي في الدور الثاني من المسابقة.

وثلاثية لزكريا ناصف في ربع النهائي بانتصار الأهلي 5-0 ضد كانون يويندي الكاميروني.

(5) دوري أبطال إفريقا 1984

ثنائية خالد جاد الله في انتصار الأهلي 3-1 ضد نادي كلازبلانكا المغربي CLAS Casablanca في افتتاح المشوار بالدور الأول.

ثم ثنائية جديد في البطولة ولكن عن طريق مجدي عبد الغني أمام مولودية الجزائر بالمسى القديم في انتصار الأهلي 3-1 بالدور الثاني.

(6) كأس الكؤوس الإفريقية 1985

ثلاثية محمود الخطيب في اكتساح الأهلي لدراجون من بنين في ربع نهائي المسابقة.

(7) كأس الكؤوس الإفريقية 1986

ثنائية خالد جاد الله في افتتاح مباريات الأهلي في البطولة أمام أكسبيرس الأوغندي، 2-0.

ثم ثنائية علاء ميهوب أمام هيجلانديرس Highlanders في انتصار الأهلي 5-0.

وأيضا ثنائية حسام حسن أمام باور ديناموز الزامبي في انتصار الأهلي 2-0 في ربع النهائي.

وطاهر أبو زيد يهز مرمى سوجارا الجابوني في النهائي بهدفين ويفوز الأهلي 3-0، ويتوج باللقب بالخسارة إيابا 2-0.

(8) دوري أبطال إفريقيا 1987

ثنائية مصطفى عبده في انتصار الأهلي 4-0 ضد ليوبارد الأسود الرواندي. Black Leopards بافتتاح مباريات البطولة.

ثم ثلاثية الخطيب في انتصار الأهلي 6-0 ضد ليوبار الكيني.

(9) الآفرو آسيوي 1987

ثنائية حسام حسن ضد جوميري الياباني وانتصار الأهلي 3-1.

(10) دوري أبطال إفريقيا 1988

الأهلي يفوز على يانج أفريكانز 4-0 وثنائية لأيمن شوقي.

(11) دوري أبطال إفريقيا 1990

ثنائية حسام حسن ضد الاتحاد الليبي في الدور الأول من البطولة وانتصار الأهلي 5-0.

(12) كأس أبطال الكؤوس 1992

ثنائية محمد رمضان في ربع نهائي البطولة وفوز الأهلي 2-0 ضد أفريكا سبور.

(12) كأس أبطال الكؤوس 1993

ثنائية حسام حسن ضد بامبا التنزاني وانتصار الأهلي 5-0.

وثنائية محمد رمضان في ربع النهائي وانتصار الأهلي 5-1 ضد المريخ السوداني.

(13) دوري أبطال إفريقيا 1999

ثلاثية حسام حسن وانتصار الأهلي في الدور الأول 3-0 ضد ماجيماجي التنزاني.

وثنائية حسام حسن أيضا ولكن ضد رايون سبورت الرواندي وفوز الأهلي 3-0.

(14) دوري أبطال إفريقيا 2001

في الدور الثاني من البطولة، ثنائية علاء إبراهيم وفوز الأهلي 5-0 ضد سانت ميشيل يونايتد.

وفي النهائي سجل خالد بيبو ثلاثية في شباك صان داونز الجنوب إفريقي وفاز الأهلي 3-0.

(15) دوري أبطال إفريقيا 2002

ثنائية خالد بيبو في الافتتاح أمام أوسيريان الكيني وفاز الأهلي 2-1.

ثم ثنائية أحمد بلال في الدور الثاني وفاز الأهلي 2-0 ضد المريخ السوداني.

(16) دوري أبطال إفريقيا 2005

الأهلي يكتسح سي اس فيلا الأوغندي 6-0 مع ثنائية محمد بركات ومحمد أبو تريكة.

وفي دور المجموعات أمام إنيمبا سجل أسامة حسني ثنائية في انتصار الأهلي 2-1.

وأمام الزمالك في نصف نهائي المسابقة سجل محمد بركات ثنائية وفاز الأهلي 2-0.

(17) دوري أبطال إفريقيا 2006

ثنائية عماد متعب ضد توسكر الكيني في انتصار الأهلي 2-0 في افتتاح المشوار.

ثم ثنائية جديدة لمتعب في البطولة وهذه المرة أمام رينيسيمينتو من غينيا الإستوائية وفاز الأهلي 4-0 في الدور الثالث من المسابقة.

وفي دور المجموعات سجل محمد أبو تريكة ثنائية في مرمى شبيبة القبائل وتعادل الأهلي 2-2.

(18) دوري أبطال إفريقيا 2009

أمام يانج أفريكانز التنزاني فاز الأهلي 3-0 وسجل محمد بركات ثنائية.

(19) كأس الكونفدرالية 2009

سجل أسامة حسني ثنائية في مرمى سانتوس الأنجولي وفاز الأهلي 3-0.

(20) دوري أبطال إفريقيا 2012

ثنائية محمد أبو تريكة في انتصار الأهلي 3-0 ضد البن الأثيوبي في الدور الثاني من البطولة.

ثم هاتريك من أبو تريكة في انتصار الأهلي 3-1 ضد ستاد مالي.

وثنائية جديدة في البطولة ولكن بأقدام وليد سليمان في انتصار الأهلي 4-1 ضد تشيلسي الغاني.

(21) دوري أبطال إفريقيا 2015

ثنائية مؤمن زكريا في انتصار الأهلي الأول في البطولة أمام الجيش الرواندي 2-0.

(22) كأس الكونفدرالية 2015

بعد التحول إلى الكونفدرالية، سجل عبد الله السعيد ثنائية في اكتساح الأهلي للترجي التونسي 3-0.

وثنائية ماليك إيفونا – والتي ذكرناها قبل بداية سرد الأرقام – (للتذكير رقم جون أنطوي هو الأول للاعب أجنبي في دوري أبطال إفريقيا).

النتائج من أرشيف د. طارق السعيد