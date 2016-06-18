الأمير ويليام أول شخصية ملكية على غلاف مجلة للمثليين

كشفت مجلة Attitude عن صورة الأمير ويليام William التي ستظهر على غلاف عدد شهر يوليو/ تموز، حين يتحدّث ضدّ ما يعرف بـ "فوبيا المثليين".

وستظهر على الغلاف صورة ويليام مبتسماً تحت عنوان "صناعة التاريخ"، ومقولته: "يجب ألا يتعرض أحد للمضايقة بسبب ميوله الجنسية أو لأيّ سبب آخر".

وقالت المجلة، التي عادة ما تعرض صور رياضيين وعارضي أزياء ونجوم آخرين على غلافها الأساسي: "الأمير وقف لالتقاط الصورة بعد لقاء مع رئيس تحريرها ومجموعة من المثليين والمتحوّلين جنسياً في قصر كنسينغتون".

ونقل عن ويليام نصيحته لأيّ أحد يتعرّض للمضايقة بسبب ميوله الجنسية بالإبلاغ والحصول على مساعدة.

وقال: "لا تكتم ذلك…أفصح عن ذلك مع شخص بالغ موثوق به…صديق…معلم…خط هاتف للأطفال…أو أيّ خدمة أخرى، واحصل على المساعدة التي تحتاجها. يجب أن تكون فخوراً بشخصك وليس لديك شيء تخجل به".

وقالت Attitude التي تصف نفسها بأنها مجلة المثليين الأكثر مبيعاً في بريطانيا إنّ ويليام دعاها الشهر الماضي لتقديم أعضاء مجتمع المثليين إلى قصر كنسينغتون للاستماع إلى تجاربهم في التعرض للمضايقات.

وتمّ تجهيز عدد المجلة، الذي سيبدأ بيع نسخته المطبوعة يوم 22 يونيو/ حزيران، قبل إطلاق النار يوم الأحد الماضي في ملهى ليلي للمثليين بأورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والذي قتل فيه 49 شخصاً.

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