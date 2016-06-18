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ليوناردو دي كابريو أمام القضاء.. ما السبب؟

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السبت 18-06-2016 15:30

أمر القاضي Steven Locke النجم العالمي ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية رفعها سمسار سابق في البورصة، يزعم أن فيلم The Wolf of Wall Street أظهره في شكل خبيث ومجرم، تحرّكه المخدرات.
وزعم Andrew Greene صاحب الدعوى أنّ شخصية Nicky Rugrat Koskoff مبنية على شخصيّته.
وكان Greene يعمل في دار ستاتون أوكمونت للسمسرة، التي أسسها Jordan Belfort، الذي لعب دوره دي كابريو.
وفي الفيلم، الذي أخرجه مارتن سكورسيزي Martin Scorsese، قدّم دي كابريو قصة حياة سمسار البورصة المخادع Belfort والقائمة على مذكراته.
ورفع Andrew الدعوى ضدّ منتجي الفيلم، ومنهم "باراماونت بيكتشرز" و"ريد غرانيتي بيكتشرز" و"آبايان واي بروداكشنز" التابعة لـ دي كابريو وسكيليا بروداكشنز.

 

ريهانا وليوناردو دي كابريو إلى الواجهة من جديد

 

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