ابن وائل جسار يشاركه عمله الجديد

نشر الفنان وائل جسار غلاف ألبومه الجديد "عمري وذكرياته"، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستقرام"، مشيراً إلى أنّه تقرّر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل بعد تأجيل طرحه.

وجاء لافتاً ظهور ابنه وائل جونيور معه على غلاف الألبوم، مما أثار الكثير من التساؤلات عن سبب استعانته بابنه، وهل سيشاركه إحدى أغنيات الألبوم، أم أنّ الأمر لا يتعدى كونه موضة جديدة تساعد على التسويق للعمل.

ويضمّ ألبوم وائل جسار 12 أغنية هي "عمري وذكرياته"، و"عادي لما أعيش"، و"بتقلي بحبك" و"أخاف كتير" و"أجمل حب" و"أنا الحلم"، و"النهاية واحدة"، و"عم شوف خيالات"، و"إنتبه ع حالك"، و"بعدك بتحبو" و"إحساس ماليني" و"متزعلش مني".

يشار إلى أن الألبوم من إنتاج شركة "أرابيكا"، وكان من المفترض أن يطرح في الأسواق خلال الفترة الماضية، إلا أنّه ما لبث أن تمّ التوافق على إرجاء هذه الخطوة إلى عيد الفطر المبارك.

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