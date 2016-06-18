ما هي مفاجأة وائل كفوري وسمير صفير؟

نشر الملحن سمير صفير صورتين تجمعه بالفنان وائل كفوري، عبر حسابه الرسمي على "انستقرام"، وعلّق: " وائل كفوري وسمير صفير قريباً".

سمير صفير لم يفصح عن مضمون العمل الذي سيجمعه بوائل كفوري أو تاريخ إصداره، ولكن التعليقات على الصورتين، كانت إيجابية جداً، خصوصاً وأن الفنانين لم يتعاونا مع بعض منذ فترة بعيدة.

يشار إلى أن بدايات وائل كفوري الفنية شهدت تعاوناً لافتاً مع سمير صفير في أكثر من عمل ناجح، ومن أبرز ما غناه من ألحان صفير" ليل وبرد ورعد وريح".

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