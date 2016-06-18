إلغاء جلسة في قضية جوني ديب وآمبر هيرد.. فهل يعدلان عن الطلاق؟

كشف مسؤولون قضائيون عن أن جلسة استماع في شأن أمر عدم تعرّض، حصلت عليه الممثلة الأمريكية آمبر هيرد Amber Heard ضد زوجها النجم جوني ديب Johnny Depp، في دعوى طلاق، اتهمت فيها هيرد زوجها بإيذائها جسدياً، قد ألغيت في الوقت الحالي.

وكان من المتوقّع أن تدلي هيرد بشهادتها في جلسة الاستماع الخاصة بأمر عدم التعرض في محكمة لوس أنجلوس العليا. وقال مسؤولو المحكمة في بيان إنّ الجلسة المقبلة في دعوى الطلاق التي أقامتها هيرد على ديب ستعقد في 2 آب-أغسطس.

وقال المسؤول في المحكمة كريستوفر ميلشر في اتصال هاتفي إنّ التأجيل سيتيح لديب فرصة إحضار مزيد من الشهود للدفاع عن نفسه في اتهامه بالإيذاء، بينما سيمنح هيرد مزيداً من الوقت لبقاء أمر عدم التعرض ساري المفعول حتى جلسة الاستماع التالية على الأقلّ.

ولم يتضح على الفور من الذي سعى إلى إلغاء جلسة الاستماع، ولم يجب محاميا ديب وهيرد على اتصالات هاتفية للتعليق على القرار. وتضاربت تقارير إعلامية حول ما إذا كان الاثنان يتجهان نحو تسوية لقضية الطلاق.

جوني ديب يخرق أمر عدم التعرض لزوجته..والشرطة تحضر