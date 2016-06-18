نجمات يشعرن بالندم كل يوم في رمضان بسبب اعتذارهن عن هذه الأعمال

مع انطلاق مدفع الإفطار، يبدأ الماراثون اليومي لدراما رمضان، ويشتدّ الجدل حول أفضل مسلسل، وحول النجمة الأكثر تألقاً، وتحصد بطلات المسلسلات تدوينات وتغريدات الإعجاب والتقدير، بينما على الطرف الاخر تعض نجمات أخريات أناملهن أسفاً بعدما اعتذرن عن مسلسلات ناجحة جداً لأسباب واهية.

روبي تخسر الميزان وغادة عادل تتألق

الخاسرة الأكبر في موسم دراما رمضان 2016 هي النجمة الممثلة روبي، التي فسخت في اللحظات الأخيرة عقد بطولة مسلسل "الميزان" ليذهب إلى النجمة غادة عادل، وليحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية جداً تعزّز من نجومية غادة، بينما تكتفي روبي بالمشاهدة!

ليلى علوي تمنح صابرين أفراح القبة

يقال دوما إنّ النجمة صابرين لن تتجاوز تألّقها الاستثنائي بدور كوكب الشرق أم كلثوم. ولكن النجمة ليلى علوي منحتها فرصة تحطيم هذه المقولة، بعدما اعتذرت عن دور حليمة في مسلسل أفراح القبة، للقيام ببطولة "هي ودافنشي"، ليذهب الدور لصابرين التي تقدّم حتى اللحظة دروساً في التمثيل. والأمر نفسه تكرّر مع النجمة وفاء عامر، التي رفضت الاستمرار بدور "أم هاني" احتجاجاً على انخفاض الأجر، لتصبح سبباً في تألق النجمة القديرة سلوى عثمان. والمؤكّد أنّ الممثل الكبير محمود حميدة يشاركهما الندم، بعدما فرط في دور سرحان للنجم السوري جمال سليمان.

الحظ يلعب لصالح درة مرتين

الفنانة التونسية درة لم تكن حاضرة في ذهن صنّاع مسلسل الخروج بتاتاً، فهي ليست البطلة الرئيسية ولا حتى البديلة، وجاءها الدور بعد سلسلة اعتذارات لا تتكرر كثيراً في مثل هذه المسلسلات. فالمرشحة الأولى كانت الفنانة السورية كندة علوش، ومن بعدها النجمة المصرية رشا المهدي، ولكنهما اعتذرتا لأسباب مختلفة، فتمّ اختيار النجمة التونسية درة. وشهد المسلسل نفسه اعتذار النجمة ميس حمدان بسبب ارتباطها بتصوير "أمير الليل" في بيروت، لتحلّ محلّها النجمة علا غانم.

روجينا رقاصة بسبب ريهام عبد الغفور

مسلسل الطبال شهد تألقاً معتاداً للنجمة المصرية روجينا بدور الراقصة أمام النجم أمير كرارة. ولكن الدور كان مكتوباً بصورة خاصّة لنجمة أخرى هي الفنانة ريهام عبد الغفور، التي اعتذرت عن بطولة المسلسل بعد انسحاب مخرجه الأول ماندو العدل.

نيكول سابا تخسر شهادة ميلاد

الفنانة نيكول سابا فرطت هي الأخرى بدور مهمّ جداً، بعدما اعتذرت عن أول بطولة للنجم طارق لطفي في مسلسل "شهادة ميلاد"، ليُصبح من نصيب الفنانة دارين حمزة.

مي عز الدين من أزمة نسب لوعد

المؤكد أن الكاتب محمد صلاح العزب أبدع سيناريو "أزمة نسب" بالأساس لنجمة مسلسلاته الماضية الفنانة مي عز الدين، التي فاجأت الجميع وفضّلت عدم التعاون مع عزب هذا العام، ليذهب المسلسل كاملاً للنجمة زينة، كما ذهبت بطولته من النجم الأسمر هيثم أحمد زكي إلى الفنان محمود عبد المغني.

الفنانة ياسمين صبري فرطت في فرصة مؤكدة للنجاح، بعدما اعتذرت عن بطولة المسلسل المثير للجدل "جراند أوتيل"، بسبب رغبتها في إثبات حضورها سينمائياً بفيلم العيد المنتظر "جحيم في الهند" مع النجم محمد عادل امام.

المحظوظة علا غانم

الفنانة هنا شيحا خسرت فرصة التألق بدور البطولة في مسلسل " ابو البنات " أمام النجم مصطفى شعبان، وترشّحت بدلاً منها النجمة لقاء الخميسي، ولكنها فضّلت "راس الغول" أمام الساحر محمود عبد العزيز، ليذهب الدور بالنهاية للمحظوظة علا غانم.

الفنانة التونسية سامية الطرابلسي اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل " وعد" مع النجمة مي عز الدين (إخراج إبراهيم فخر). وعلى الرغم من تعاقدها على العمل فإنّها وجدت الدور لا يرضي طموحاتها، كما اعتذرت عن دورها في مسلسل " الأسطورة" مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي لتجد نفسها بطلة وحيدة في مسلسل الطبال.

برأيك من النجمة التي فقدت فرصة حقيقية في دراما رمضان 2016؟

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