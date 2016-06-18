توبا بيوكستون بطلة كيفانش تاتليتوغ في مسلسله الجديد

أكدت صحيفة "حرييت" التركية خبر مشاركة الممثلة توبا بيوكستون، في مسلسل "أبيض وأسود" أمام النجم كيفانش تاتليتوغ، لتحسم الجدل حول الممثلة التي ستلعب دور البطولة النسائية في المسلسل.

وكانت صحف تركية قد تحدثت عن لقاء تمّ بين الجهة المنتجة والممثلة ساريناي ساريكايا التي ألقت نظرة على السيناريو الذي ستكتبه سيما إيرغينكون وإيليم جانبولات اللتان كتبتا مسلسل "العشق الأسود" .

وتوقعت الصحافة قبل أسبوع أن تميل كفة ساريناي ساريكايا في المسلسل عن توبا بيوكستون، قبل أن تفاجىء توبا الجميع بإعلانها خبر مشاركتها في المسلسل.

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