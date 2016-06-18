مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين لخلافات على قطعة أرض بأسيوط

وقعت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط بميدان أسماء الله الحسنى، اليوم، السبت، لخلافات فيما بينهم على ملكية أرض زراعية مما أدى إلى وقوع مصابين.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من الاهالى بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية فيما بينهم لخلافات على ملكية قطعة أرض ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وقامت بالسيطرة على المشاجرة وتمكنت من القبض على " سيف النصر. م. م" 20 سنة طالب، "محمد. م. أ" 51 سنة صاحب مكتب مقاولات، مقيمان بدائرة مركز شرطة الفتح، و" أحمد. ز. ع" 30 سنة عاطل، و"أحمد. م. ع" 34 سنة عاطل، و"أحمد. ز. أ" 35 سنةعاطل، و" حسن. م. م 32 سنة ” مصاباً بجرح رضى بالرأس، و"عنتر. م. ع " 40 سنة مزارع، و" زهران. أ. ب" 55 سنة مزارع مقيمون بدائرة مركز شرطة أسيوط جميعهم طرف اول للخصومة.

كما تم ضبط " أحمد. م. أ" 41 سنة وبحوزته (بندقية خرطوش و10 طلقات، و" أحمد. م " 59 سنة سائق مصاب برش خرطوش، وبحوزته قطعة سلاح أبيض، و" على. أ. س "57 سنة موظف، و"عيسى. ع. م " 39 سنة مشرف أمن، و"محمود. م. أ" 47 سنة سائق، و" مصطفى. ح. م " 46 سنة محاسب، و" على. م. م 25 سنة عامل، و" حسين. ع. م" 25 سنة،عامل.

وضبط "17. خالد. إ. أ 35 سنة أمين مخازن، و" مصطفى. أ. ع 31 سنة مزارع. وبحوزته ماسورة حديدية، و"أحمد. ع. ع"61 سنة عامل، مقيمون جميعا بدائرة مركز شرطة أسيوط، و" محمود. ا. م " 58 سنة، سائق، و" سيد. أ. ح 54 سنة، محامى مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط وبحوزته (طبنجة مرخصة).

كما تم العثور بمكان المشاجرة على بندقيتين خرطوش،و فرد رصاص،31 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 مواسير حديدية، 3 عصا شوم، قطعة سلاح أبيض.

كما تبين بالفحص أنه أثناء تبادل إطلاق الأعيرة النارية اخترقت إحدى الطلقات نافذة منزل أحد المواطنين.

بمواجهتهم اعترفوا بإطلاق الأعيرة النارية على بعضهم البعض بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية،تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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