المتهم بقتل جده: المخدرات ضيعتنى وندمان على موته.. والنيابة تحيله للجنايات

أمر المستشار أحمد سلامة، وكيل أول نيابة الدرب الأحمر بإحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل جده حفيده وأشعل النار بجثته لسرقة 5 آلاف جنيه من شقته.

اعترف المتهم أمام النيابة بأنه كان شاب مستقيم إلى أن تعرف على أصدقاء السوء بالمنطقة الذين أدخلوه إلى عالم الأدمان، مشيرا إلى أنه نادم على قتل جده لأنه كان يعطف ويتفق عليه ولكن المخدرات جعلتنى عبيد لها، ولا أستطيع الابتعاد عنها والشيطان جعلنى افكر فى اى طريقة لجلب الاموال لشراء المخدرات،وهو ما دفعه لارتكاب الجريمة.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا، بالعثور على صاحب مقهى 80 سنة مقتولا ومتفحمة جثته، حيث كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها أحمد سلامة، وكيل أول النيابة، أن وراء الواقعة حفيد المجنى الذى اتفق مع صديقه على سرقة جده، الذى يعيش بمفرده فى شقة بمنطقة الدرب الأحمر.

وانتظر صديق الجانى أمام باب شقته وأثناء دخول المجنى عليه دفعه أحد المتهمين، حتى انقض عليه حفيده وخنقه، ثم استوليا على 5 آلاف من الخزينة، ثم سلم حفيد المجنى عليه نفسه لقسم الشرطة.

واعترف المتهم أمام النيابة بأنه كان يمر بضائقة مالية دفعته لسرقة جده لشراء الحشيش وقتله عندما شعر بافتضاح أمره.

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