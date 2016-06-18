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تألقي بالوردي على طريقة جيسيكا ألبا

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السبت 18-06-2016 06:58

تنجح الممثلة جيسيكا ألبا Jessica Alba في تنسيق الإطلالات الأنثويّة الأنيقة في كلّ ظهور لها، مثلما فعلت في إطلالتها الورديّة، أثناء احتفالها بغلاف مجلّة InStyle البارحة، حين تألقت بكامل أناقتها .

اختارت النجمة فستاناً وردياً بتصميم أنثويّ ناعم و جذاب، و نسّقته مع حذاء ذهبي لمّاع وحقيبة سهرة في نفس الوقت، لتحصل على إطلالة عصريّة أنيقة، كما حافظت على بساطة إطلالتها بأن استغنت عن المجوهرات، فاختارت أن تترك شعرها منسدلاً بنعومة.

شاهدي معنا إطلالة جيسيكا ألبا، واستوحي منها إطلالة وردية للعيد.

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سيدتي