الصحافة التركية تشكر إسبانيا على عدم تسجيل 6 أهداف في شباك منتخبها

(إفي): انتقدت الصحافة التركية بشدة اليوم المنتخب الوطني ومدربه فاتح تريم وقائده أردا توران بعد الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة على يد إسبانيا ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2016) المقامة بفرنسا.

وكتب المحلل الرياضي التليفزيوني، الحكم السابق احمد تشاكار في صحيفة (صباح) بلهجة ساخرة لاذعة "إسبانيا كبحت نفسها بعد تسجيلها ثلاثة أهداف نظيفة؟ شكرا إسبانيا لأنك لم تسجلي في شباكنا 6-7 أهداف. وتهانينا للاعبين الوطنيين لإخجالنا. أوليه (هنيئا لك) فاتح تريم لإعدادك فريق مثل هذا".

وشدد معظم المحللين الرياضيين اليوم على أن ما تحتاجه تركيا هو "معجزة" تتمثل في هزيمة التشيك في اللقاء الذي سيجمع بين المنتخبين الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

فيما حذر المحلل الرياضي هاكان أونسال في صحيفة (حرييت) من "أن هذا الأمر سيكون صعبا للغاية مع معنوياتنا المدمرة والمحطمة".

ونال قائد المنتخب التركي أردا توران، الذي ظهر مؤخرا في كثير من الإعلانات التجارية، نصيب الأسد من الانتقادات حيث يقول أحد مستخدمي الشبكات الاجتماعية "متى يتوافر لدى أردا الوقت لكي يلعب كرة القدم في ظل ظهوره في هذا الكم من الإعلانات".

وعن المدير الفني لمنتخب "أحفاد العثمانيين" فاتح تريم الملقب بـ"الامبراطور" الذي اعتبره الكثيرون أحد عناصر فشل الفريق، قال المحلل الرياضي التليفزيوني لفنت توزمن متسائلا "هل يعيش فاتح تريم مع المنتخب أم لا؟ هل يعرف من في لياقته البدنية ومن لديه شغف النجاح أم لا؟ إذا لم تكن إسبانيا تلعب كما لو أنها تخضع لمران، لكنا سنرى مجددا هزيمة بـ6 أو 8 أهداف نظيفة".

وللسخرية، استخدمت صحيفة (جمهوريت) شعار مدرب تركيا "لا شيء ينتهي حتى نقول إنه انتهى" في عنوانها لتقول "نحن انتهينا قبل القول بان الأمر انتهى".