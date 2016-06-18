دعوى لمنتصر الزيات لإلزام نقيب المحامين بتحديد مكان لعمومية سحب الثقة

أقام منتصر الزيات، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بتحديد مكان بديل لإجراء الاقتراع على سحب الثقة من نقيب المحامين يوم 17 يوليو المقبل، بعد الإعلان عن هدم مبنى النقابة فى الفترة المقبلة وقبل الموعد المقرر للجمعية.

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 58465 لسنة 70 ق، الممثل القانونى لنقابة المحامين بصفته، موضحة أن نقيب المحامين عقد الجمعية العمومية غير العادية بناءً على طلب قدمه 1117 محاميا من أعضاء الجمعية العمومية للنظر فى سحب الثقة من النقيب، ولما كان قد أعلن النقيب عن هدم المبانى الملحقة بمبنى النقابة العامة للمحامين وهو المكان الذى ستعقد به الجمعية العمومية، وقرر أن أعمال الهدم ستبدأ خلال أيام، وأنه سيضع حجر أساس المبنى الجديد.

وأضافت الدعوى أن مفاد هذه الخطوات استحالة عقد الجمعية فى المكان الذى حدده القانون 17 لسنة -983 وهو مقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، ولم يوضح المعلن إليه المكان البديل الذى ستنعقد به الجمعية.

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