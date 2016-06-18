أعراض السمنة.. أبرزها زيادة مؤشر كتلة الجسم

كثير من الأشخاص يعانون من السمنة أو زيادة الوزن المفرط وهى المسبب الرئيسى للإصابة بالأمراض مثل مرض السكر من النوع الثانى، وأمراض القلب والشرايين، وارتفاع الكولسترول والدهون الثلاثية فى الدم.>• تشخيص السمنة>وأوضح الموقع الطبى الأمريكى “Myoclinic”، أنه يتم تشخيص السمنة عندما يرتفع مؤشر كتلة الجسم (BMI) عن 30 أو أعلى ويحسب مؤشر كتلة الجسم بقسمة الوزن بالكيلوجرام (كجم) على الطول بالأمتار مع ضرب الناتج فى 2.

وبالنسبة لمعظم الناس، يوفر مؤشر كتلة الجسم تقديرا معقولا للدهون فى الجسم، ومع ذلك، مؤشر كتلة الجسم لا يقيس مباشرة الدهون فى الجسم، خاصة لبعض الناس مثل الرياضيين أصحاب العضلات.

• متى تتم استشارة الطبيب؟

>إذا كنت تعتقد أنك تعانى من السمنة المفرطة، وخاصة إذا كنت قلقا بشأن المشاكل الصحية المتعلقة بالوزن، انظر إلى طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية، لتقييم المخاطر الصحية ومناقشة خياراتك الأفضل لإنقاص الوزن الزائد.

متفرحش بالترقية.. "ديلى ميل": أصحاب المناصب القيادية أكثر عرضة للسمنة

تعرف إيه عن الكبد الدهنى؟.. الخمول والكسل أهم أعراضه والسمنة والسكر أهم أسبابه.. إهمال علاجه يسبب التليف والاستسقاء والسرطان.. واحذر خسارة الوزن المفاجئة تساعد على تراكم الدهون بالكبد