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أخبار المغرب اليوم.. السماح بعودة 25 موظفا من الأمم المتحدة للصحراء الغربية

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أخبار المغرب اليوم.. السماح بعودة 25 موظفا من الأمم المتحدة للصحراء الغربية أخبار المغرب اليوم.. السماح بعودة 25 موظفا من الأمم المتحدة للصحراء الغربية
ركزت أخبار المغرب اليوم حول سماح المغرب لنحو 25 موظفا مدنيا بالعودة فورا إلى بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى الصحراء الغربية، فى علامة على احتمال تراجع حدة التوترات بين الرباط والأمم المتحدة.

وتناولت أخبار المغرب اليوم إعلان العاهل المغربى، الملك محمد السادس، من مدينة فاس التاريخية عن إنشاء هيئة عليا للعلماء، مكلفة بالدفاع عن صورة الإسلام الحقيقى.

وبموجب مرسوم ملكى، تم استحداث "مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة"، التى تضم فى عضويتها 99 عالما من 30 بلدا أفريقيا، بالإضافة إلى 20 عالما مغربيا، بينهم نساء.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا اعتقال الأمن المغربى فى مدينة مراكش شاباً وفتاة فجر الخميس الماضى للاشتباه فى شربهما الخمر، وذلك عقب اعتقال شاباً وفتاة آخرين تبادلا قبلة خلال رمضان.

- المغرب يعرض عودة 25 من موظفى بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية

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