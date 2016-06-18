أخبار فلسطين اليوم.. فلسطين تبحث مع مصر ترسيم حدودهما البحرية

ركزت أخبار فلسطين اليوم، السبت، حول إعلان سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الفلسطينيين بدءوا مباحثات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولتهم والموارد البحرية التى يمكن استثمارها.

وقال رياض منصور إن هذه المباحثات مع مصر تمهيدية وبدأت مؤخراً فى مصر على مستوى وزراء الخارجية وتتواصل بين خبراء.

كما تناولت أخبار فلسطين اليوم، استضافة روسيا لأيام الثقافة الفلسطينية فى خريف 2016 بينما تستضيف فلسطين أيام الثقافة الروسية فى عام 2017 طبقا لاتفاق وزير العمل الروسى ووزيرة الاقتصاد الوطنى الفلسطينية.

ورصدت أخبار فلسطين اليوم، أيضا تثمين اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم، قرار الاتحاد العربى لكرة القدم، باعتماد بطولة كأس فلسطين للمنتخبات الأولمبية لمواليد 1997-2001.

- سفير فلسطين بالأمم المتحدة يكشف تفاصيل محادثات بلاده مع مصر حول ترسيم الحدود البحرية.."منصور" لليوم السابع:شكرى رحب بالفكرة وأكد جاهزية طواقم مصر الفنية..ويؤكد:القاهرة ستساعدنا فى ترسيم حدودنا مع قبرص