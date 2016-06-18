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بالصور.. خروج عجلات قطار عن القضبان داخل محطة سكك حديد طنطا

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بالصور.. خروج عجلات قطار عن القضبان داخل محطة سكك حديد طنطا بالصور.. خروج عجلات قطار عن القضبان داخل محطة سكك حديد طنطا
خرجت عجلات أحد القطارات عن القضبان داخل محطة سكك حديد طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، السبت، أثناء دخول القطار للرصيف للوقوف.

وأوضح اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية لـ"اليوم السابع"، أن عجلات القطار نزلت عن القضيب وتم استدعاء ونش من ورش المحطة وتم رفع عجلات القطار على القضبان مرة أخرى،مضيفا أن الأمر لم يستغرق أكثر من نصف ساعة وعادت حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى.

خروج عجلات قطار عن القضبان (1)

خروج عجلات قطار عن القضبان (2)

خروج عجلات قطار عن القضبان (3)

خروج عجلات قطار عن القضبان (4)

خروج عجلات قطار عن القضبان (5)


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