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الوداد يشعل مجموعة الأهلي مبكرا بفوز خارج ملعبه على أسيك

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الوداد يشعل مجموعة الأهلي مبكرا بفوز خارج ملعبه على أسيك الوداد يشعل مجموعة الأهلي مبكرا بفوز خارج ملعبه على أسيك

خطف الوداد المغربي فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب أسيك ميموزا الإيفواري بهدف في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشعل انتصار الوداد خارج ملعبه موقف المجموعة الأولى التي تضم الأهلي المصري وزيسكو الزامبي أيضا إلى جانب أسيك.

وحصد بذلك الوداد على أول 3 نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثاني في المجموعة فيما فشل أسيك في حصد أي نقاط ليتذيل الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي الذي خسر أمام زيسكو 3-2 باكرا.

وسجل مدافع الوداد صلاح الدين السعيدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول برأسية رائعة ارتقى بها لمقابلة ركنية من الناحية اليمنى.

وتسابق لاعبو الفريقين على إهدار الفرص السهلة خاصة لاعبي أسيك في الشوطين الأول والثاني.

كما أهدر أونداما مهاجم الوداد انفرادا تاما من منتصف الملعب بحارس أسيك قبل أن يحاول أن يلعبها لوب من فوقه لكنها علت المرمى بأمتار.

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