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يول: بالتأكيد تأثرنا بالصيام.. ولكن الأهلي يخرج من أي كبوة

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يول: بالتأكيد تأثرنا بالصيام.. ولكن الأهلي يخرج من أي كبوة يول: بالتأكيد تأثرنا بالصيام.. ولكن الأهلي يخرج من أي كبوة

أشاد الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي بأداء زيسكو الزامبي بعد الخسارة اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا، ولكنه أيضا أكد تأثر فريقه بالصيام.

وفاز زيسكو على ضيفه الأهلي 3-2 في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الأولى من دوري الأبطال.

وقال يول عقب المباراة: "الأهلي معتاد على الخروج سريعا من أي كبوة، وسنحاول الاستفاقة سريعا خاصة أننا لدينا مباراة قوية ضد الإسماعيلي وعلينا علاج الأخطاء".

وتابع "زيسكو فريق قوي ولعب بتوازن كبير، والخسارة أمامه بداية سيئة بالتأكيد لمشوارنا في مرحلة المجموعات".

وأوضح "بدأنا اللقاء بشكل سيء وحاولنا تعديل الأمور، إلا أن إهتزاز الشباك بأكثر من هدف أدى إلى ارتباك في الأداء".

وأتم "بالتأكيد تأثرنا أيضا باللعب أثناء الصيام، لأننا معتادون على اللعب مساء في رمضان".

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