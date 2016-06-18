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مؤتمر يول: رمضان كان مميزا ضد زيسكو.. ويبرر عدم استبدال مؤمن

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مؤتمر يول: رمضان كان مميزا ضد زيسكو.. ويبرر عدم استبدال مؤمن مؤتمر يول: رمضان كان مميزا ضد زيسكو.. ويبرر عدم استبدال مؤمن

كشف مارتن يول المدير الفني الهولندي للأهلي عن أسباب عدم استبدال مؤمن زكريا ضد زيسكو الزامبي، في المباراة التي خسرها الفريق الأحمر 3-2.

وفاز زيسكو على ضيفه الأهلي 3-2 في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مارتن يول في المؤتمر الصحفي: "بدأنا المباراة بشكل سيئ وسعى الجهاز الفني إلى تدارك الأوضاع من خلال بعض التعديلات".

وأضاف "تركت مؤمن زكريا ولم أقم باستبداله بسبب قدرته على التسجيل أو صناعة الأهداف في أي وقت".

وأكمل "رمضان صبحي كان مميزا للغاية، وأردت الدفع بمهاجم ثان مع جون أنطوي من أجل استغلال كل فرص التسجيل".

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فيديو اليوم السابع