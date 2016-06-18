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مؤتمر مدرب زيسكو: وجهنا رسالة لكل إفريقيا عن طريق الأهلي

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مؤتمر مدرب زيسكو: وجهنا رسالة لكل إفريقيا عن طريق الأهلي مؤتمر مدرب زيسكو: وجهنا رسالة لكل إفريقيا عن طريق الأهلي

يعتقد جورج لواندمينا المدير الفني لزيسكو الزامبي أن فريقه وجه رسالة للفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الأهلي 3-2 اليوم السبت.

وفاز زيسكو على ضيفه الأهلي 3-2 في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الوداد المغربي وأسيك أبيدجان.

وقال لواندمينا في المؤتمر الصحفي: "احترامنا للأهلي هو سبب ظهورنا بهذا الشكل في المباراة وتحقيق الفوز".

وتابع "تقديم هذا الأداء وتحقيق الفوز على الأهلي بطل القارة هو رسالة لكل الفريق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بأننا قادمون".

وأكمل "واثق في قدرة اللاعبين على استكمال البطولة بنفس الروح والأداء والتأكيد على أن الأداء الذي ظهروا عليه اليوم ليس صدفة وإنما بداية للمنافسة علي اللقب".

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