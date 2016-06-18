جامع الشيخ زايد الكبير يستقبل أكثر من 347 ألف صائم ومصل

استقبل جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي نحو 347 ألفا و895 صائما ومصليا خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك من بينهم نحو 275 ألفا و650 صائما من خلال مشروع "ضيوفنا الصائمون" الذي يقام سنويا عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه طيلة الشهر الفضيل في الخيم المكيفة التي بلغ عددها 12 خيمة تم نصبها في ساحات الجامع .

وأدى نحو 65 ألفا و67 مصليا صلاة التراويح في الجامع خلال هذه الأيام المباركة حيث أم جموع المصلين في تلك الفترة إماما الجامع المقرئين الشيخ إدريس أبكر والشيخ يحيى عيشان في الوقت الذي استقبل فيه جامع الشيخ زايد فرع الفجيرة نحو 16 ألف مصل خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الفضيل.

يشار الى أن المقرئ الشيخ مشاري العفاسي سيؤم المصلين في جامع الشيخ زايد بأبوظبي ليلتي 18 و 19 من رمضان وذلك ضمن برنامج "مصابيح رمضانية" الذي يستضيف مركز جامع الشيخ زايد الكبير من خلاله نخبة من قراء القرآن الكريم لإحياء صلاتي التراويح والتهجد.

وكثف مركز جامع الشيخ زايد الكبير من استعداداته لاستقبال المصلين والصائمين طيلة الشهر الكريم بمشاركة القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة في مديرية التوجيه المعنوي ونادي ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في مديرية المرور والدوريات وإدارات "الطوارئ والسلامة العامة" و"المهام الخاصة" و"الدفاع المدني" ومديرية شرطة العاصمة بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر ومركز إدارة النفايات في أبوظبي ومركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة "ترانساد" وشركة ساعد للأنظمة المرورية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وشركة أبوظبي للإعلام ودائرة الشؤون البلدية والنقل.

وينسق المركز مع إدارات وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي لتنظيم حركة المرور في المنطقة المحيطة بالجامع وعلى المداخل المختلفة ولإعداد خطط الطوارىء من خلال توفير سيارات إسعاف وإطفاء لتأمين راحة وسلامة المصلين والصائمين طوال الشهر الفضيل.

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