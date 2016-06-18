الصحف القطرية تتجاهل اسم "قطر" فى قضية التخابر المدان فيها مرسى

تجاهلت عدد من الصحف القطرية إضافة اسم "قطر" فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التخابر مع قطر"، والمدان فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم،السبت، حكمها بالسجن المؤبد مرسى، فى قضية "التخابر مع دولة قطر".

من جانبها قالت صحيفة الشرق القطرية، إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم، السبت، بالإعدام شنقاً على 6 متهمين فيما يعرف بـ"قضية التخابر"، دون أن توضح أن التخابر كان مع دولة قطر.

أما صحيفة العرب القطرية فقد اكتفت بنشر الخبر نقلا عن وكالة الأنباء "رويترز" دون الدخول فى تفاصيل الأحكام الصادرة اليوم، قائلة، إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بالسجن المؤبد على الرئيس المعزول محمد مرسى الذى يحاكم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر"، ولم تذكر أيضا اسم دولة قطر لتعريف القضية كاملة وهى "التخابر مع قطر".

فيما لم تتناول باقى الصحف القطرية خبر الأحكام الصادرة اليوم بحق الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين فى قضية التخابر مع قطر.

- تفاصيل الأحكام الصادرة ضد مرسى فى "التخابر مع قطر".. المؤبد للمعزول بتهمة تولى جماعة محظورة و15سنة عن الاختلاس والبراءة من الإفشاء.. ومعاقبة 6 متهمين بالإعدام.. والمحكمة: لا مبرر لخيانة الوطن