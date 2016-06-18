إصابة رئيس مركز بلاط ومصرع سائقه فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

أصيب سيد عبد الرحيم، رئيس مركز بلاط بالوادى الجديد، فى حادث انقلاب سيارته على طريق "الداخلة- الخارجة" وتوفى سائق السيارة حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل رئيس المركز إلى مستشفى الخارجة العام وجثة السائق إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تابعة لرئاسة مركز بلاط يستقلها رئيس المركز سيد عبد الرحيم مما أسفر عن مصرع قائد السيارة ويدعى منصور كامل وإصابة رئيس المركز بجروح وكدمات وتم نقله إلى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

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