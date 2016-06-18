رسميا..وزير النقل يكلف السكة الحديد بإلغاء زيادة الـ30جنيها بقطارات العيد

كلف الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، رسمياً هيئة السكة الحديد بعدم تطبيق الزيادة المقررة على أسعار تذاكر القطارات الإضافية هذا العام، والمقدر قيمتها 30 جنيها، والتى كانت تحصل فى الأعوام السابقة، تيسيرا على المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وعدم تحملهم أعباء إضافية فى تذاكر السفر بالقطارات.

وشدد وزير النقل، وفق بيان صحفى صادر عن الوزارة، بعد اجتماعه مع قيادات السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات لاستعراض خطة استعدادات العيد، على ضرورة توضيح المقاعد الشاغرة بكل قطار من خلال شاشات العرض الموجودة بمحطة القاهرة، تسهيلا على جمهور المسافرين من الركاب، بالإضافة إلى حجز أربعة مقاعد لكل راكب بالرقم القومى للحد من السوق السوداء.

ووجه الوزير قيادات هيئة السكك الحديدية بالإشراف المستمر على المحطات والقطارات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة للمواطنين، مشدداً على اتخاذ أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أية طوارئ، وإلغاء إجازات طوائف التشغيل خلال العيد والعمل على مدار الساعة.

وطالب وزير النقل بالاهتمام بعنصر النظافة أثناء رحلات القطارات والمحافظة على انتظام جدول التشغيل واستمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة.

واستعرض وزير النقل مع قيادات السكة الحديد خطة الهيئة خلال عيد الفطر المبارك وعدد القطارات الإضافية التى سيتم توفيرها للمواطنين خلال العيد (12 قطارا ما بين القاهرة و أسوان وقطارين بين الإسكندرية أسوان ، علاوة على عدد 12 قطار مكيف جديد على خطوط الوجه القبلى والبحرى تم تشغيلهم) ليصل إجمالى المقاعد المكيفة التى سيتم تشغيلها فى العيد إلى 47212 وعدد المقاعد المميزة إلى 61248 مقعدا يوميا.

وناقش الاجتماع الإجراءات التنسيقية التى تتخذها الهيئة مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين المحطات والعربات، وإجراء عمليات تفتيش مكثفة أمام شبابيك التذاكر، منعًا لبيع التذاكر في السوق السوداء.

ولفت وزير النقل أن أمن وسلامة المواطنين هما الهدف الأول الذى يجب الحفاظ عليه من خلال التعاون مع قيادات وزارة الداخلية لتأمين حركة عبور الركاب والانتقال عبر المعابر القانونية ما بين المحطات والدخول والخروج من أبواب المحطات.

ومن جانبه أكد اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، التنسيق التام مع هيئة السكة الحديد بتوفير أقصى عوامل الأمن للراكب والتصدى لبيع التذاكر بالسوق السوداء، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من أول يناير 2016 حتى أمس تم ضبط 25 قضية بيع تذاكر بالسوق السوداء، منها 2 قضية بالأمس واحدة بالجيزة والأخرى بالقاهرة.

وزير النقل يلغى قرار زيادة أسعار تذاكر قطارات العيد 30 جنيها.. جلال سعيد لـ"اليوم السابع": على الدولة توفير مواصلات مناسبة بالسعر الطبيعى فى الأعياد وليس زيادة الأسعار..ونسعى لمواجهة السوق السوداء

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