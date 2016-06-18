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مارتن يول: الأهلي كان يستحق التعادل أمام زيسكو..ويجب استعادة التوازن

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مارتن يول: الأهلي كان يستحق التعادل أمام زيسكو..ويجب استعادة التوازن مارتن يول: الأهلي كان يستحق التعادل أمام زيسكو..ويجب استعادة التوازن

مارتن يول

أعرب الهولندي مارتن يول المدير الفني لفريق الأهلي ، عن عدم رضاه عن أداء الأهلي في مباراته أمام فريق زيسكو الزامبي والتي انتهت منذ قليل بخسارة الفريق الأحمر بنتيجة 2-3 ، في افتتاح مشوار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مارتن يول – في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء اللقاء – إن فريق زيسكو الزامبي قوي للغاية ويضم لاعبين مميزين، وكان الطرف الأفضل في المباراة، مشيرا إلى ضرورة استعادة التوازن قبل مباراة الأهلي القادمة ببطولة الدوري والمهمة أمام فريق الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل.

وأوضح يول، أنه لا يوجد ربط بين خسارة الأهلي اليوم، وخسارته الماضية أمام المصري بنفس النتيجة، مضيفا أن الأهلي بدأ المباراة بشكل سئ، ولكن تحسن الأداء في الشوط الثاني بشكل ملحوظ، مؤكدا أن الهدف الثالث للفريق الزامبي أثر بالسلب على لاعبي الأهلي.

واشار المدرب الهولندي إلى أن فريقه واجه صعوبة كبيرة في خوض المباراة في النهار في ظل صيام اللاعبين، موضحا أن الأهلي يخوض كل مبارياته في المساء، مشددا على أن الفريق الأحمر كان يستحق تحقيق التعادل على الأقل بعد الأداء المميز في الشوط الثاني.

وشدد يول على ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تصحيح المسار في البطولة الإفريقية خلال المباريات القادمة، مؤكدا قدرة الفريق على بلوغ الدور قبل النهائي للمسابقة، مشيدا بأداء رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق خلال اللقاء.

وعن تغيير صبري رحيل وإشراك عماد متعب، قال مارتن يول إن الهدف من التغيير هو تدعيم الجانب الهجومي للفريق في محاولة لتحقيق التعادل من خلال إخراج مدافع، وإشراك لاعب في الخط الأمامي، مع تكليف وليد سليمان بلعب دور الظهير أليسر.

أ ش أ

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