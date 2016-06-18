في مثل هذا اليوم.. «الفراعنة» يقهرون إيطاليا بفوز تاريخي برأسية «حمص»

كتب: عمر فوزي

تحل اليوم 18 يونيو الذكرى السابعة لفوز المنتخب المصري على إيطاليا بهدف وحيد لمحمد حمص قائد الإسماعيلي السابق، في بطولة كأس العالم للقارات، في نسخة عام 2009 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

وقدم منتخب الفراعنة اداءًا قويًا أمام إيطاليا، وتمكن “حمص” من احراز الهدف الوحيد للمنتخب المصري برأسية قوية، من ضربة ركنية نفذها الماجيكو “محمد أبوتريكة” لتحتضن الكرة شباك حارس المرمى الإيطالي العملاق “بوفون”.

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وشهدت المباراة تألق الحارس العملاق عصام الحضري الذي نجح في التصدي لخط هجوم المنتخب الإيطالي بطل العالم في نسخة 2006، ليحافظ “السد العالي” على شباك الفراعنة نظيفة بلا أهداف ليكتب الحضري وزملاؤه ملحمة كروية بذلك الفوز التاريخي.

وقال الحضري فو حوار له مع الفيفا بمناسبة مرور 7 أعوام على المباراة ” قدمنا ملحمة كروية.. كنا نحارب في الملعب وتكللت مجهوداتنا في النهاية بالفوز الغالي”.

وأضاف ”كنا رائعين وحقا، والجمهور كان أكثر روعة بحماسه في مساندتنا، فأنا لا أستطيع نسيان صوت من الجماهير المصري والعربية في المدرجات”.

وتابع الحضري “كنت أرى علامات الاستغراب في أيعينهم كلما تصديت لكرة من مهاجمي إيطاليا، وعلى الجانب الآخر كان يقف بوفون العظيم، لن أنسى تلك الليلة أبدا وأتمنى أن تكون حافزًا قويًا لهذا الجيل كي يحقق لقب أمم إفريقيا المقبلة ويتأهل لبطولة روسيا 2017″.

تشكيل الفريقين

وبدأ المنتخبين بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: هاني سعيد، أوكا، وائل جمعة، أحمد فتحي، سيد معوض

خط الوسط: حسني عبدربه، محمد شوقي، محمد حمص

الهجوم: محمد أبوتريكة، محمد زيدان

اما عن تشكيل منتخب إيطاليا

حراسة المرمى: بوفون

خط الدفاع: زامبروتا، كانافارو، كيليني، جروسو

خط الوسط: جاتوزو، دي روسي، بيرلو

الهجوم: روسي، كوالياريلا، ياكوينتا