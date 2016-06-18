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وزير الدفاع الروسي يزور قاعدة حميميم في سوريا

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وزير الدفاع الروسي يزور قاعدة حميميم في سوريا وزير الدفاع الروسي يزور قاعدة حميميم في سوريا

بشار الأسد وشويجو

زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ، موقع العسكريين الروس في قاعدة حميميم الجوية في مدينة اللاذقية السورية.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” اليوم السبت أن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف أوضح أن شويجو قام بزيارة القاعدة بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كوناشينكوف إن الوزير الروسي تفقد أداء النوبة العسكرية في مركز قيادة وحدة الدفاع الجوي وتفقد منصات الإطلاق التابعة لمنظومة “إس-400″ للصواريخ المضادة للطائرات، المنتشرة في قاعدة حميميم .

كما التقى شويجو الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

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