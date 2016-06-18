بلجيكا توقف 12 شخصًا فى إطار مكافحة الإرهاب

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم السبت، أنه تم توقيف 12 شخصًا، فى 16 منطقة، فى إطار مكافحة الإرهاب، حيث وضحت النيابة الفدرالية البلجيكية، أن هؤلاء الأشخاص “حرموا من حريتهم”.

وقالت النيابة، فى بيان لها، “إن عناصر جمعت، في إطار التحقيق، كانت تتطلب تدخلا فوريًا، بدون توضيح المعلومات، التى دفعت السلطات البلجيكية لذلك، وأن أربعين شخصًا أوقفوا، و12 منهم حرموا من حريتهم، وسيبت قاضي التحقيق، في الساعات المقبلة، أمر مواصلة توقيفهم”، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

حيث تم تفتيش 152 موقفًا للسيارات، ولكن لم يضبط شىء من أسلحة أو متفجرات، وقالت النيابة البلجيكية، “في ما يتعلق بالأشياء التي تمت مصادرتها وهويات الأشخاص الموقوفين، لن نتمكن من ذكر مزيد من المعلومات حاليا”.