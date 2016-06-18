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بالصور.. جلسات الدروس الدينية قبل الإفطار بمساجد الأقصر

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بالصور.. جلسات الدروس الدينية قبل الإفطار بمساجد الأقصر بالصور.. جلسات الدروس الدينية قبل الإفطار بمساجد الأقصر
عادة مستمرة بعدد من المساجد الكبيرة بمحافظة الأقصر، وهى الدروس الدينية التى تنطلق عقب صلاة العصر كل يوم وتستمر حتى قبيل الإفطار بنصف ساعة، يقدمها رجال الوعظ الدينى بمديرية أوقاف الأقصر، لرفع مستوى الإيمانيات للمواطنين المتواجدين داخل المساجد فى حلقات قراءة القرآن والدروس الرمضانية.

ويقول الشيخ أبو إسلام الأزهرى، المتحدث باسم مديرية أوقاف الأقصر، إن خطة شهر رمضان المبارك تشمل تقديم دروس دينية عقب صلاة العصر فى عدد كبير من مساجد المحافظة، تتناول فضل الصيام والصلاة والقيام فى شهر رمضان، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن فى الشهر الكريم، وكذلك فضل الزكاة ولمن تجوز، وفعل الخير خلال شهر رمضان ومختلف أساليب الحياة اليومية.

وأشار مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر إلى وضع خطط لشهر رمضان المبارك، ومنها عمل المقرأة بعد صلاة الظهر وذلك خلال شهر رمضان، والدروس الدينية عقب صلاة العصر والمغرب بعدد من مساعد المحافظة، بالإضافة إلى تحديد مساجد الاعتكاف وهى "فاطمة الزهراء، الرفاعى، صلاح الدين، أحمد النجم، عمرو بن العاص، الشيخ حفنى، عبد الله بن مسعود، الإيمان، النصر بالعوامية، العتيق بالعوامية"، مع ضرورة الالتزام بضوابط الاعتكاف المحددة من قبل الوزارة.

وتم تحديد مساجد الملتقيات الفكرية خلال شهر رمضان، وهما مسجدا السيد يوسف بالكرنك ومسجد أحمد النجم، وتم اختيار ثلاثين إماما من أكفأ الأئمة والدعاة للمحاضرة بالملتقى الفكرى، وتم تحديد المساجد التى ستختم القرآن الكريم فى صلاة التراويح، وهى المساجد الكبرى عدا السيد يوسف بالكرنك وأحمد النجم نظرًا لانعقاد الملتقى الفكرى بهما.

جلسات الدروس الدينية قبل الإفطار بمساجد الأقصر (1)

جلسات الدروس الدينية قبل الإفطار بمساجد الأقصر (3)

جلسات الدروس الدينية قبل الإفطار بمساجد الأقصر (5)

جلسات الدروس الدينية قبل الإفطار بمساجد الأقصر (6)

جلسات الدروس الدينية قبل الإفطار بمساجد الأقصر (7)

- بالصور.. روحانيات القرآن والتعبد داخل مساجد الأقصر فى نهار رمضان

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