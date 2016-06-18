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فنون جميلة جامعة المنصورة تعلن مواعيد الدورات التدريبية لاختبارات القدرات

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فنون جميلة جامعة المنصورة تعلن مواعيد الدورات التدريبية لاختبارات القدرات فنون جميلة جامعة المنصورة تعلن مواعيد الدورات التدريبية لاختبارات القدرات
حددت وزارة التعليم العالى الأحد 10 يوليو موعد بدء امتحانات القدرات للكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات.

وأعلن الدكتور عمر غنيم، عميد كلية الفنون الجميلة، إجراء دورات تدريبية فى الفنون والعمارة اعتبارا من السبت 2 يوليو، ومن يرغب فى حضور الدورات حجزها اعتبارا من الأربعاء 29 يونيو بمقر الكلية.

وأضاف عميد كلية الفنون الجميلة، أن مدة الدورة 15 ساعة بواقع 5 ساعات يومياً لمدة ثلاثة أيام من 10 صباحا إلى 3 ظهرا، وتشمل نحت، ورسم حر، وتصميم، وثقافة فنية وذلك للفنون، أما العمارة فرسم حر، ومنظور ورسم معمارى، وكروكى، وثقافة فنية.


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