فنون جميلة جامعة المنصورة تعلن مواعيد الدورات التدريبية لاختبارات القدرات

حددت وزارة التعليم العالى الأحد 10 يوليو موعد بدء امتحانات القدرات للكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأعلن الدكتور عمر غنيم، عميد كلية الفنون الجميلة، إجراء دورات تدريبية فى الفنون والعمارة اعتبارا من السبت 2 يوليو، ومن يرغب فى حضور الدورات حجزها اعتبارا من الأربعاء 29 يونيو بمقر الكلية.
وأضاف عميد كلية الفنون الجميلة، أن مدة الدورة 15 ساعة بواقع 5 ساعات يومياً لمدة ثلاثة أيام من 10 صباحا إلى 3 ظهرا، وتشمل نحت، ورسم حر، وتصميم، وثقافة فنية وذلك للفنون، أما العمارة فرسم حر، ومنظور ورسم معمارى، وكروكى، وثقافة فنية.
>- جامعة المنصورة تبحث التعاون الدولى فى مجال التمريض فى رومانيا
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