أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 430 كيلو لحوم فاسدة داخل محل كبابجى بالقاهرة

Google+ Print
ضبط 430 كيلو لحوم فاسدة داخل محل كبابجى بالقاهرة ضبط 430 كيلو لحوم فاسدة داخل محل كبابجى بالقاهرة
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محل "كبابجى" لحيازته 430 كيلو لحوم فاسدة وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين، تفيد قيام صاحب مخزن غير مرخص تابع لمحل "كابجى" لتقديم الوجبات الجاهزة، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى تهميداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور مدخلاً الغش على جمهور المستهلكين.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة ترافقها لجنة من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، بمداهمة المخزن المتحرى عنه أسفر ذلك عن ضبط صاحبه و430 كيلو "مفروم لحوم" فاسدة.

ضبط 300 كيلو دواجن ولحوم فاسدة داخل سوبر ماركت فى حدائق القبة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه