ضبط 430 كيلو لحوم فاسدة داخل محل كبابجى بالقاهرة

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محل "كبابجى" لحيازته 430 كيلو لحوم فاسدة وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين، تفيد قيام صاحب مخزن غير مرخص تابع لمحل "كابجى" لتقديم الوجبات الجاهزة، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى تهميداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور مدخلاً الغش على جمهور المستهلكين.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة ترافقها لجنة من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، بمداهمة المخزن المتحرى عنه أسفر ذلك عن ضبط صاحبه و430 كيلو "مفروم لحوم" فاسدة.

ضبط 300 كيلو دواجن ولحوم فاسدة داخل سوبر ماركت فى حدائق القبة

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