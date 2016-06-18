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قيادى بـ"فتح" يعلن فشل الحركة وحماس فى تذليل العقبات بالدوحة

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قيادى بـ"فتح" يعلن فشل الحركة وحماس فى تذليل العقبات بالدوحة قيادى بـ"فتح" يعلن فشل الحركة وحماس فى تذليل العقبات بالدوحة
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو وفد الحركة للقاء المصالحة إلى الدوحة أنهم لم ينجحوا فى تذليل العقبات والتحديات خلال لقاء حركتى فتح وحماس بالعاصمة القطرية الدوحة، معربا عن أمله أن تدرك حماس ثلاث مسائل هامة أولها التطورات فى الاقليم والتحولات والمتغيرات فى الأقليم وأهمها فشل الإسلام السياسى فى الحكم وغلبة الحالة الوطنية فى كثير من النماذج وعلى رأسها النموذج التونسى الخلاق والذى تصرف على أساس وطنى ببعد إسلامى.

وقال "الرجوب" فى رسالة لحركة حماس نقلتها وسائل إعلام فلسطينية أن حركة فتح لم تتاّمر لأنها ترى فى المصالحة الداخلية الوطنية خيار استراتيجى ومصلحة وضرورة لها ولحماس، داعيا حماس لتقرر ما إذا كانت جزء من الشعب الفلسطينى أو امتداد لغيره.

وأكد اللواء رجوب أن الوحدة الوطنية هى بداية نهاية معاناة الشعب الفلسطينى لو تحققت على أرض الواقع، موضحا أن الوحدة بمفهومها الاستراتيجى هى محاصرة للاحتلال الإسرائيلى ورسالة للعالم أجمع أن مايقوله ويتذرع به نتنياهو ليس صحيحا وبداية إنهاء الانقسام هو نهاية هذه المعاناة التى فيها أيضا رسالة للمجتمع الدولى بأن يتحرك لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى عن الاراضى الفلسطينية.

وأنهى اللواء الرجوب حديه قائلا: أقول وبكل قناعة لإخواننا فى حركة حماس أن الكرة بساحتكم قرروا ونحن فى حركة فتح شركائكم فى بناء مستقبل الشعب الفلسطينى ولن نستقوى عليكم ولا نتكتك عليكم فأمل أن تلتقطوا الرسالة.

فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن محادثات الدوحة بين حركتى فتح وحماس لإنهاء الإنقسام فشلت فى التوصل لحل لقضية موظفى حماس والتى تشكل العقبة الرئيسية فى الوصول إلى مصالحة بين الجانبين.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة سما، أن وفد حركة فتح يصر على عدم استيعاب الموظفين الأمنيين حاليا واحالة الموضوع إلى التى بصدد تشكيلها لاحقا عقب اتمام اتفاق المصالحة، مشيرة لاشتراط وفد فتح أيضا إحالة ملف الموظفين المدنيين إلى اللجنة القانونية والادارية فى الحكومة القادمة.


>هل تنجح "فتح" و"حماس" فى طى صفحة الانقسام الفلسطينى؟.. أزمة موظفى حماس والبرنامج المعتمد لحكومة الوفاق الوطنى أبرز نقاط الخلاف.. ومصر تسعى للم الشمل الفلسطينى للتفرغ لقضايا أهم
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