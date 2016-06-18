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وزير النقل يستعرض استعدادات “السكك الحديدية” لعيد الفطر المبارك

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وزير النقل يستعرض استعدادات “السكك الحديدية” لعيد الفطر المبارك وزير النقل يستعرض استعدادات “السكك الحديدية” لعيد الفطر المبارك

الدكتور جلال سعيد وزير النقل – أرشيفية

اجتمع الدكتور جلال سعيد وزير النقل مع قيادات هيئة السكك الحديدية وقيادات شرطة النقل والمواصلات لبحث استعدادات الهيئة لعيد الفطر المبارك، وعدد القطارات الإضافية التي سيتم توفيرها للمواطنين خلال العيد.

وقال الوزير إنه سيتم تشغيل 12 قطارا ما بين القاهرة وأسوان، وقطارين بين الإسكندرية وأسوان، علاوة على 12 قطارا مكيفا جديدا على خطوط الوجه القبلي والبحري تم تشغيلهم .. موضحا أن إجمالي المقاعد المكيفة التي سيتم تشغيلها في العيد يصل إلى 47 ألفا و212 مقعدا، وعدد المقاعد المميزة يصل إلى 61 ألفا و248 مقعدا يوميا.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات التنسيقية التي تتخذها الهيئة مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين المحطات والعربات، وإجراء عمليات تفتيش مكثفة أمام شبابيك التذاكر، منعًا لبيع التذاكر في السوق السوداء.

وأكد الدكتور جلال سعيد أن أمن وسلامة المواطنين هما الهدف الأول الذي يجب الحفاظ عليه من خلال التعاون مع قيادات وزارة الداخلية لتأمين حركة عبور الركاب والانتقال عبر المعابر القانونية ما بين المحطات والدخول والخروج من أبواب المحطات.

ووجه بعدم تطبيق الزيادة المقررة على تذاكر القطارات الإضافية هذا العام والتي كانت تحصل في الأعوام السابقة وذلك تيسيرا على المواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك وعدم تحملهم أعباء إضافية في تذاكر السفر بالقطارات.

وشدد وزير النقل على توضيح المقاعد الشاغرة بكل قطار من خلال شاشات العرض الموجودة بمحطة القاهرة تسهيلا على جمهور المسافرين من الركاب بالإضافة إلى حجز أربعة مقاعد لكل راكب بالرقم القومي للحد من السوق السوداء.

ووجه الوزير قيادات هيئة السكك الحديدية بالإشراف المستمر على المحطات والقطارات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أية طوارئ وإلغاء أجازات طوائف التشغيل خلال العيد والعمل على مدار الساعة والاهتمام بعنصر النظافة أثناء رحلات القطارات والمحافظة على انتظام جدول التشغيل واستمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة.

من جانبه، أكد اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات على التنسيق التام مع هيئة السكة الحديد بتوفير أقصى عوامل الأمن للراكب والتصدي لبيع التذاكر بالسوق السوداء .. مشيرا إلى أنه خلال الفترة من أول يناير 2016 حتى أمس تم ضبط 25 قضية بيع تذاكر بالسوق السوداء منهم قضيتان بالأمس واحدة بالجيزة والأخرى بالقاهرة.

أ ش أ

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