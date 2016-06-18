5 طرق سهلة للحفاظ على صحة شعرك

لا يخفى علينا جميعاً أنّ الأجواء الصيفية يمكنها أن تترك أثرها الواضح على شعرك. وفي الشرق الأوسط، يُعتبر ضرر التعرض لأشعة الشمس شديداً ولا مهرب منه. إنّ الحرارة والأشعة ما فوق البنفسجية الصادرة من الشمس تتسبّب بتخليص شعرك من بروتينات الحماية الطبيعية، لتتركه باهتاً وجافاً وضعيفاً. وفوق كلّ هذا، هناك الرطوبة التي يمكنها أن تحوّل شعرك قليل الترطيب إلى فوضى لا يُمكن التحكّم بها. إذاً، لا تتركي لدرجات حرارة الصيف الحارقة أن تخلّص شعرك من تركيبته ولونه، واستخدمي هذه النصائح والحيل للحفاظ على ترطيب وصحة خصلاته.

قد يعجبك: تجنّبي أسوأ كوابيس الشعر: الحرارة والرطوبة



•الترطيب، ثم الترطيب، ثم الترطيب!

هذا الأمر بديهي ولا يحتاج إلى تفكير مطلقاً، ولكنه يعتبر الطريقة الأقلّ استخداماً للمحافظة على صحة الشعر: اشربي الماء! فوائد الشعر لا عدد لها. إنّ شرب 5 أكواب على الأقلّ من الماء يومياً يرطّب شعرك من الداخل إلى الخارج، وهو ما يعزّز قوة خصلاته، ويساعد على نموّها بشكل أسرع.

•اختاري منتجاتك بعناية

يُعاني الكثير من السيدات من الشعر الجاف والتالف من خلال الإفراط في التعويض. إنهن يلجأن إلى استخدام الكثير من المنتجات، مثل أقنعة الشعر وعلاجات الزيت لاسترجاع الترطيب. ولكن الشعر الضعيف لن يكون قادراً على تحمّل جميع هذه المنتجات. لذلك كان من الضروري أن تطبّقي برنامجاً بسيطاً للعناية بشعرك. شامبو هيد آند شولدرز حيويّ وحريريّ هو أحد المنتجات الرئيسية؛ إنه شامبو مرطب يحتوي على تركيبة ترطيب مصمّمة لاستعادة الشعر الجاف، وللمحافظة على فروة رأس صحية وشعر نابض بالحيوية؛ وكلّ ذلك يأتيك مع رائحة فواحة تدوم طويلاً!

•لا تستخدمي فرشاة الشعر حتى يحلّ الشتاء

فرشاة الشعر يمكنها أن تترك أثراً سيّئاً جداً على شعرك. في الصيف، عندما يكون شعرك ضعيفاً أصلاً، سينتهي بك المطاف بوجود شعر على الفرشاة أكثر من الشعر الموجود على شعرك. اختاري مشطاً عريض الأسنان (مصنوع من الخشب إذا أمكن) لتسريح خصلات شعرك ضمن أدنى معدلات التكسّر.

•خففي من الحرارة

نعلم جيمعاً أنّ التسريح بالحرارة يتسبّب بالضرر للشعر. ولكن عندما تكون حرارة الشمس الحارقة هي من تقوم بتلك المهمّة، فإنّ الضرر يكون مضاعفاً حينها. عندما تكون الشمس في ذروة حرارتها الصيفية، تجنّبي استخدام أدوات التسريح بالحرارة ومجففات الشعر. ولتحصلي على فوائد إضافية، خففي حرارة ماء الاستحمام قليلاً؛ فالاستحمام بالماء الساخن يخلّص شعرك من زيوته الطبيعية، في حين أن الماء البارد يحسّن اللمعان ويشدّ بصيلات الشعر لمحاربة التجعّد.

•استفيدي من تسريحات الصيف المريحة

اسحبي شعرك على شكل جديلة فضفاضة أو كعكة طوال فصل الصيف، وحاولي تجنّب تسريحات الشعر المشدودة. الشعر الجاف هو شعر ضعيف، والشعر الضعيف عرضة للتكسّر. لذلك تعاملي مع شعرك بعناية ورقة لتجنب سحب الشعر والإضرار به. تسريحات الشعر هذه تخبئ أيضاً معظم شعرك عن الشمس، لتحميه من التعرض لكمّ مفرط من الأشعة فوق البنفسجية.