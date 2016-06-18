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إلغاء ٤ رحلات جوية بمطار القاهرة لعدم وجود ركاب

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إلغاء ٤ رحلات جوية بمطار القاهرة لعدم وجود ركاب إلغاء ٤ رحلات جوية بمطار القاهرة لعدم وجود ركاب

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

شهد مطار القاهرة الدولي الغاء رحلتي شركة المصرية العالمية للطيران والمتجهة إلى ينبع، ورحلة شركة النيل للطيران المتجهة إلى بغداد لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد الركاب.

وصرحت مصادر ملاحية أن سلطات المطار تلقت إخطارًا بإلغاء رحلتي شركة النيل للطيران رقم 136 والمتجهة إلى بغداد، ورحلة شركة المصرية العالمية للطيران رقم 113 والمتجهة إلى ينبع، وذلك لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد الركاب ، وأضافت المصادر أنه تم إعادة حجوزات الركاب علي تلك الرحلات على متن رحلات أخري.

وكان مطار القاهرة قد شهد ايضا الغاء رحلتي الخطوط الجوية السودانية رقم 102 والمتجهة الي الخرطوم، ورحلة شركة النيل للطيران رقم 114 والمتجهة إلى ينبع لقلة الركاب.

 

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