إصابة مراسل عراقي بقذيفة هاون فى الفلوجة

كشفت مصادر عسكرية عراقية، عن إصابة مراسل لأحد القنوات الفضائية التى تقوم بتغطية الحرب بين تنظيم داعش والجيش العراقى فى مدينة الفلوجة وسط العراق.

يُذكر أن قذيفة الهاون التى سقطت قد نتج عنها إصابة المراسل إصابات خطيرة فى ساقه وفى يده، وأنه تم نقله على عجل الى أحد المستشيفات فى بغداد نظرًا لصعوبة علاجه داخل الفلوجة، وذلك للمعارك الشرسة التى تدور بين الجانبين حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادى قد أعلن فى وقت سابق،عن أنه تم تحرير الفلوجة بالكامل إلا أن المتابعين للحرب التى تدور هناك أكدوا أن هناك بعض الجيوب التى لاتزال تحت قبضة التنظيم .