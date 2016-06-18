أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إصابة مراسل عراقي بقذيفة هاون فى الفلوجة

Google+ Print
إصابة مراسل عراقي بقذيفة هاون فى الفلوجة إصابة مراسل عراقي بقذيفة هاون فى الفلوجة


>صورة أرشيفية

كشفت مصادر عسكرية عراقية، عن إصابة مراسل لأحد القنوات الفضائية التى تقوم بتغطية  الحرب بين تنظيم داعش والجيش العراقى فى مدينة الفلوجة وسط العراق.

يُذكر أن قذيفة الهاون التى سقطت قد نتج عنها إصابة المراسل إصابات خطيرة فى ساقه وفى يده، وأنه تم نقله على عجل الى أحد المستشيفات فى بغداد نظرًا لصعوبة علاجه داخل الفلوجة، وذلك  للمعارك الشرسة التى تدور بين الجانبين حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادى قد أعلن فى وقت سابق،عن أنه تم تحرير الفلوجة بالكامل  إلا أن المتابعين للحرب التى تدور هناك أكدوا أن هناك بعض الجيوب التى لاتزال تحت قبضة التنظيم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا