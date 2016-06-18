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القوات البحرية تحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ 154 شخصا فى رشيد والإسكندرية

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القوات البحرية تحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ 154 شخصا فى رشيد والإسكندرية القوات البحرية تحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ 154 شخصا فى رشيد والإسكندرية
تمكنت عناصر القوات البحرية من القبض على 33 فردا من جنسيات مختلفة بمنطقة سيدى بشر أثناء تجمعهم واستعدادهم لاستقلال إحدى البلنصات والتوجه بها إلى جنوب أوروبا، مستغلين وقت الإفطار فى تنفيذ محاولتهم.

وأوضحت القوات المسلحة فى بيان لها أن يقظة رجال القوات البحرية حالت دون تنفيذ مخطط عصابات التهريب، وتمكنت إحدى الدوريات الساحلية من ضبط مركب صيد شمال رشيد يحمل على متنة 35 فرد أثناء قيامهم بالهجرة غير شرعية، وذلك فى إطار تكثيف عمليات مراقبة السواحل وإحكام السيطرة عليها، خاصة فى التوقيتات التى يستغلها المهربون، وتتزامن مع توقيتات الإفطار.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن رجال القوات البحرية بالتعاون مع قوات حرس الحدود نجحوا فى القبض على 86 فردا من جنسيات مختلفة بمنطقة البرلس أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.


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