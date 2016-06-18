ضبط 6 آلاف زجاجة زيت طعام و337 أسطوانة غاز فى السوق السوداء بكفر الشيخ

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الحملات التموينية بعدد من مدن المحافظة التى تابعها المهندس عماد حبيب وكيل وزارة التموين ، أسفرت عن ضبط 500 كرتونة زيت طعام تموينى مدعم تعادل 6000 زجاجة زيت بالسوق السوداء بحوزة "م.ا.ح" أحد التجار، محققا أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر رقم 12371 لسنة 2016 جنح مركز البرلس.

وأضاف "نصر": كما تم ضبط طن ونصف ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضر رقم 12363 جنح البرلس، كما تم ضبط 337 أسطوانة غاز منزلى بحوزة "ع.ف.م"، وتم تحرير المحضر رقم 17650 لسنة 2016 جنح مركز دسوق، وقد تم تحويل المحاضر والمتهمين للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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