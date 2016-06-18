السيطرة على حريق بمحل ملابس وأحذية فى المراغة بسوهاج دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بناحية فزارة دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بمحل ملابس وأحذية دون حدوث خسائر بشرية.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بنشوب حريق بمحل ملابس، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد نصر طه، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بنشوب الحريق بمحل ملابس ملك "محمد. م. ح. أ" 36 سنة حاصل على دبلوم صنايع ويقيم بذات الناحية، لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فـى احتراق كمية من الملابس والأحذية وجهاز تليفزيون.

وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، وأخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2683 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

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