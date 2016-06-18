حجز ضابط وشخصين تشاجروا فى كمين بالغربية

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الغربية، أنه أثناء استيقاف النقيب محمد سليمان عميرة 27 سنة، ضابط بقسم ثان طنطا، المدعو على السيد عبد الفتاح محمد 30 سنة مقيم شارع مصطفى أبو زهرة، تبين عدم حمله لتحقيق شخصيته، وتدخل قريب له يدعى طارق أحمد طعيمة 26 سنة، وتعدى على الضابط، قائلا له: "انتو مش عارفين أنا مين".

وضرب المعتدى الضابط بالرأس فى وجه، ما تسبب فى إصابته بكسر فى أنفه وخدوش بالساعد الأيمن، وحاول تهريب زوج شقيقته مهددا الضابط بالفصل من عمله، ما دفع الضابط وأفراد الكمين لاستخدام القوة بالقدر اللازم للسيطرة على الموقف وعدم هروب المستعلم عنه، ونتج عنه إصابته بكدمات متفرقة بالجسد.

وأكد المصدر أنه تم حجز الطرفان بمستشفى المنشاوى العام وأثناء ذلك تقدم مواطن يدعى محمد توفيق عبد المعطى القمرى 52 سنة تاجر مقيم قرية سبطاس مركز طنطا بالشهادة، وأيد الواقعة، وتم التنسيق مع الأمن الوطنى والمباحث الجنائية لإجراء التحريات حول الواقعة، وتحرر المحضر 16395جنح ثان طنطا لسنة 2016 وقام اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل الواقعة والمحضر المحرر.

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