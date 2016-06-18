أوباما: سهولة اقتناء الأسلحة في البلاد أمر غير معقول

استنكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم السبت، سهولة اقتناء الأسلحة في بلاده ووصفه بأنه أمر غير معقول .. مشددا على ضرورة خفض العنف الناجم عن انتشار تلك الأسلحة.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي عن أوباما قوله – في خطابه الإذاعي الأسبوعي الذي جاء بعد أيام من هجوم أورلاندو الدامي – “إن عدم تحرك البلاد لوقف عملية قتل مأسوية جديدة هو أمر غير منطقي بتاتا، خاصة بعد أن نرى حسرة الآباء والأمهات على أبنائهم القتلى”.. مضيفا “من غير المعقول أن نسمح بالحصول السهل على أسلحة الحرب في هذه الأماكن”.

وكان 49 شخصا قد قتلوا وأصيب 53 آخرون في هجوم مسلح استهدف ملهى ليليا للمثليين في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، واعتبر الهجوم أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

أ ش أ