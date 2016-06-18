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نقابة المعلمين بالخارجة تدشن المنتدى الثقافى الفنى الأسبوعى

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نقابة المعلمين بالخارجة تدشن المنتدى الثقافى الفنى الأسبوعى نقابة المعلمين بالخارجة تدشن المنتدى الثقافى الفنى الأسبوعى
قال خضر غريب، نقيب اللجنة النقابية للمعلمين بالخارجة وباريس بمحافظة الوادى الجديد، إن اللجنة بصدد عقد منتدى المعلمين الثقافى الفنى، الذى سيعقد أسبوعيا، لدعم المواهب الفنية والشعرية والغناء والموسيقى والرسم وكتابة المقال والقصة القصيرة، حيث انتهت اللجنة من تشكيل مجلس إدارة المنتدى ووضع خطة لبرامج المنتدى، لكشف وتنمية المواهب الأدبية والفنية للمعلمين بإدارتى الخارجة وباريس.

وأضاف "غريب"، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم اختيار يوم الجمعة من كل أسبوع ليكون اللقاء المقرر للمنتدى، وتم تكليف أحمد المقدم رئيساً للمنتدى، وكمال كوكب المنسق العام للمنتدى وعضوية كل من حسين مخلوف وعادل أحمد على ومحمد عطاى وصلاح سالم وناهد يونس ووفاء حسن عثمان وعن اللجنة النقابية وفيد فايز عبد الحميد، وناشدت اللجنة جميع المعلمين والمعلمات من لديه موهبة فى الشعر أو القصة أو الغناء أو العزف أو الإنشاد الدينى سرعة الانضمام إلى منتدى المعلمين الثقافى بمقر نقابة المعلمين.

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