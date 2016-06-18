عروض العيد في فنادق دبي الشهيرة

تعدّ دبي من الوجهات الأكثر زيارةً من قبل السعوديين، نظراً لقرب موقعاً من المملكة، وتعدّد مواطن الترفيه فيها. وفي إحصائية لصحيفة "البيان" الإماراتية أن عدد السائحين السعوديين الذين زاروا الإمارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 550 ألف زائر، وهو ما يعكس نسبة زيادة بلغت نحو 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

دبي وجهة سياحية عصرية عالمية في منطقتنا، تتناسب والزيارة الممتدة على بضعة أيّام أو الأخرى الطويلة،

تشمل عروض العيد للإقامة في فنادق دبي الأشهر، الآتي:

- "جيه ايه بالم تري كورت": يمكن للنزلاء الاستمتاع بإقامة فخمة في جناح "جونيور" مطلّ على الحديقة، مع جميع خطط الوجبات، والخدمات المجانية المشمولة (ابتداءً من 975 درهماً إماراتياً فما فوق): مواقف مجّانية للسيّارات، واتصال "واي فاي"، واستخدام مرافق بركة السباحة والشاطئ. علماً بأنه لا يسمح بالاستفادة من العرض الترويجي إلى جانب أي عرض آخر. وتخضع الأسعار لإضافة 10% خاصّة برسوم البلدية و10% برسوم الخدمة للغرفة الواحدة في الليلة.

الدرهم السياحي = 20 درهماً إماراتياً لكل غرفة في الليلة.

- "فندق جيه ايه حصن حتّا": يقدّم لنزلائه إقامة لا مثيل لها في "شاليهات دوبلكس"، مع جميع خطط الوجبات.

بدورها، تتوفّر الخدمات المجانية المشمولة ابتداء من 1088 درهماً إماراتياً فما فوق، وتشمل: مواقف مجّانية للسيارات، واتصال "واي فاي"، واستخدام بركة السباحة. وكذلك ألعاب الأطفال مجاناً في اليومين الأول والثاني من العيد، وذلك من الخامسة إلى السابعة مساءً في قاعة "مرغم". ويمكن الدخول إلى حوض السباحة مقابل 90 درهماً إماراتياً للبالغين و50 درهماً إماراتياً للأطفال. وهناك، لا تُفوّت فرصة ركوب الجمال مقابل 30 درهماً إماراتياً للبالغين و20 درهماً إماراتياً للأطفال.

- "جيه ايه برج شاطئ الواحة": يوفّر شقّة "دوبلكس" بغرفتي نوم لنزلائه، مع جميع خطط الوجبات، وخدمات مجّانية (ابتداءً من 1350 درهماً إماراتياً فما فوق)، وتشمل: مواقف مجانية للسيارات، واتصال "واي فاي"، مع استخدام بركة السباحة والنادي الرياضي، والدخول إلى الشاطئ الخاص في منتجع "جيه ايه جبل علي" للجولف.

تمتد فترة سريان العرض الترويجي من 8 إلى 15 يوليو/تموز المقبل، وتخضع الأسعار لإضافة 10% خاصّة برسوم البلدية و10% برسوم الخدمة للغرفة الواحدة في الليلة.

الدرهم السياحي = 20 درهماً إماراتياً لكل غرفة في الليلة.

- "فندق جيه ايه شاطئ جبل علي دبي": يؤمّن لضيوفه فرصة الاسترخاء في غرفة مطلّة على الحديقة، مع جميع خطط الوجبات، والخدمات المجانية المشمولة (ابتداءً من 675 درهماً إماراتياً فما فوق) الآتية: مواقف مجانية للسيارات، واتصال "واي فاي"، واستخدام مرافق بركة السباحة والشاطئ.

تمتدّ فترة سريان العرض الترويجي من 8 إلى 15 يوليو 2016 المقبل، وتخضع الأسعار لإضافة 10% رسوم البلدية و10% رسوم الخدمة للغرفة الواحدة في الليلة.

الدرهم السياحي = 15 درهماً إماراتياً لكل غرفة في الليلة.

- "فندق جيه ايه أوشن فيو دبي": يوفّر لنزلائه غرفاً مطلّةً على البحر، مع جميع خطط الوجبات، والخدمات المجانية المشمولة (ابتداءً من 539 درهماً إماراتياً فما فوق) الآتية: مواقف مجانية للسيارات، واتصال "واي فاي"، واستخدام مرافق بركة السباحة، والنادي الرياضي، والدخول إلى الشاطئ الخاص في منتجع "جيه ايه جبل علي" للجولف.

تمتدّ فترة سريان العرض الترويجي من 8 إلى 15 يوليو/تموز المقبل، وتخضع الأسعار لإضافة 10% خاصّة برسوم البلدية و10% برسوم الخدمة للغرفة الواحدة في الليلة.

الدرهم السياحي = 15 درهماً إماراتياً لكل غرفة في الليلة.